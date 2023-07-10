鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估上修至12.31元，預估目標價為170元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.31元上修至12.31元，其中最高估值15.71元，最低估值10.66元，預估目標價為170元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 15.71 17.73 16.03
最低值 10.66 12.59 14.89
平均值 12.37 14.22 15.3
中位數 12.31 13.98 14.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 188,434,000 209,981,000 224,297,040
最低值 180,765,000 191,875,000 201,745,530
平均值 183,231,990 198,345,820 209,914,190
中位數 181,550,000 198,252,500 203,700,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 11.79 20.03 6.61 7.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		 180,411,242 201,810,152 120,491,417 118,527,273

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2377/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞