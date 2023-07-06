鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估上修至12.2元，預估目標價為170元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.2元上修至12.2元，其中最高估值15.71元，最低估值10.01元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.71
|17.73
|16.03
|最低值
|10.01
|12.59
|14.89
|平均值
|12.14
|14.22
|15.3
|中位數
|12.2
|13.98
|14.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|188,434,000
|209,981,000
|224,297,040
|最低值
|180,765,000
|191,875,000
|201,745,530
|平均值
|183,231,990
|198,345,820
|209,914,190
|中位數
|181,550,000
|198,252,500
|203,700,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.79
|20.03
|6.61
|7.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|180,411,242
|201,810,152
|120,491,417
|118,527,273
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2377/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈Q3產業景氣前瞻〉顯卡新品有望再掀換機潮 板卡廠營運增溫
- 蔡明彰觀點：AI鏈漲多修正 記憶體將接棒
- AI狂潮持續延燒 輝達、超微等相關台廠概念股大盤點
- 〈微星股東會〉推進新事業布局 GPU伺服器、車電效益陸續顯現
- 〈微星股東會〉董座：旺季難有跳躍式成長 今年全年溫和成長
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。