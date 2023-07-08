鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至22.81元，預估目標價為320元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.81元上修至22.81元，其中最高估值27.04元，最低估值20.49元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27.04
|31.2
|32.92
|最低值
|20.49
|22.38
|24.58
|平均值
|23.03
|27.78
|30.61
|中位數
|22.81
|27.99
|31.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|55,935,160
|63,843,000
|66,942,000
|最低值
|53,950,720
|58,798,480
|63,421,490
|平均值
|55,086,050
|60,467,870
|65,256,020
|中位數
|55,303,490
|60,187,220
|65,221,410
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.02
|15.22
|14.01
|15.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。