台股跟進美國改採T+1？林修銘：金管會已成立工作小組評估

台股 T+1 新制何時上路，備受外界關注。證交所董事長林修銘今 (10) 日受訪時說，T+1 制度牽涉保管銀行、券商及投資者，實施前除了要凝聚各方共識外，也要顧慮銀行間的配合，強調該議題必須審慎看待。

目前台股交易採行 T+2 制度，也就是投資人在交易後第 2 天的營業日才會完成扣款完成交割，美國將在明年改採 T+1(交易後翌日扣款)，台灣是否跟進、何時跟進成為外界矚目議題。

林修銘今天出席「榮耀 20 ETF 啟動財富博覽會」展前記者會，他在受訪時指出，美國將在明 (2024) 年實施 T+1 制度，金管會證期局也已經成立 T+1 工作小組。

林修銘指出，是否將 T+2 縮短為 T+1，在交割作業將涉及許多層面，除了券商、保管銀行或是投資者都會受影響，除此，也需考慮交易安全及資金，必須各種層面全盤考量，對該議題須審慎看待。

林修銘還透露，隨著各國陸續實施 T+1 後，會觀察國際趨勢與實際上的發展，9 月赴紐約拜訪的行程中，也會前往紐約證交所、保管銀行等就 T+1 議題討論並交換意見。

今年適逢 ETF 上市滿 20 周年，證交所規劃 8 月 11、12 日兩天，在世貿一館 D 區舉辦「榮耀 20 ETF 啟動財富博覽會」，希望促進投資人與 ETF 生態圈業者互動，使投資理財知識更普及，並藉由國際論壇交流，共同探索 ETF 發展趨勢，創造合作契機。

證交所表示，台灣 ETF 市場近年來蓬勃成長，上市櫃 ETF 掛牌檔數超過 230 檔、總管理資產規模超越 3 兆元之外，累積受益人數超過 640 萬人，換算每 4 個人中就有 1 人投資 ETF 商品，躋身為最受國人喜愛的投資理財工具之一。