安馳5月營收年增8% 估Q3營收向上成長

IC 通路商安馳 (3528-TW) 今 (12) 日公告 5 月營收 5.85 億元，月減 13.2%，年增 7.87%，累計前 5 月營收 30.9 億元，年增達 16.22%；由於半導體產業仍進行庫存去化階段，安馳 5 月營收較前月下滑，不過較去年同期仍呈現增長態勢。

安馳表示，目前兩大代理線 ADI、AMD 雖有部分產品訂單遞延，出貨進度放緩，但隨著半導體產業需求回溫，第三季可望恢復正常庫存水位，營收也優於本季。

安馳補充，ADI 代理線在車用、儲能的產業趨勢帶動下，工業、測試設備及儀器等應用面相關需求持穩，公司也切入車用、儲能等新應用市場，將大幅提高 ADI 產品方案的完整度。

AMD 代理線方面，IC 驗證平台、軍工航太與智慧醫療等應用需求穩定，訂單能見度佳，受庫存影響較大的半導體測試設備也可望逐漸消化庫存，預計下半年有新產品 Wi-Fi 6E 射頻與高階 400G 網通測試儀器正式投入測試市場。

安馳認為，第二季在產業景氣變化及客戶訂單需求保守，供貨不穩定現況下，公司將持續適時調整產品組合、擴大應用面，提高兩大產品線的智慧製造方案整合度，並加大力度發展新代理產品線，期望在新產品線的綜效發酵下，挹注公司整體營收及獲利表現。