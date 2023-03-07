產品組合優化效益現 安馳去年EPS 5.65元創高

IC 通路商安馳 (3528-TW) 公告去年財報，受惠兩大代理線 ADI 與 AMD 穩定增長，去年稅後純益 3.7 億元，年增 24.6%，每股稅後純益 5.65 元，雙雙創下歷史新高。

安馳董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 4.1 元現金股利，以安馳今日收盤參考價 58.4 元計算，現金殖利率達 7%。

安馳指出，受惠智慧工廠及遠距經濟加速發展，客戶對自動化測試、智慧監控及高速視訊傳輸等需求大幅提升，帶動雲端邊緣運算與 5G 等高階整合方案出貨增長，產品組合也持續優化。

安馳去年毛利率達 16%，年增 4 個百分點，營業利益 5.84 億元，年增 70.7%，營益率也年增 4 個百分點，儘管受到美元升值影響認列部分匯兌損失，稅後純益仍達 3.74 億元，年增 24.6%，營運三率三升。

展望今年，安馳看好，目前客戶訂單來看，自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品出貨量穩定成長，公司也適時調整產品組合，完善高整合度智慧製造方案，並提升雲端邊緣運算、AIoT 及 5G 傳輸三大主流新興應用市場，整體營運審慎樂觀。

細分產品線，安馳補充，ADI 自併購 Maxim 後，公司也拓展 Maxim MCU 代理產品線，不只提高 ADI 產品方案完整度，更切入儲能、5G 通訊測試、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等市場，瞄準工業、儀器設備測試以及軍用等應用面，看好 Maxim MCU 今年將逐漸放量出貨。

AMD 代理部分，目前也切入國防航太、基因定序設備等高階利基市場，帶動高階整合方案出貨量大增，進一步優化產品組合。