〈台股盤後〉尾盤再翻黑 收盤下挫11.4點以16652.8點作收

台股今 (10) 日盤中在跌深反彈的利基之下，盤中電子股主帥台積電 (2330-TW) 股價反彈助攻，AI、第三類半導體、光學及消暑概念股各自發揮，但尾盤下壓 ，終場指數收黑下跌 11.4 點，以 16652.8 點作收，成交值 2667.67 億元，市場專家指出，台股上檔壓力仍大，但觀察盤中外資賣壓已有減跡象，類股輪動將爲近期市場主軸。

同時，AI 概念股技嘉 (23776-TW) 在今天盤中並以 280.5 元改寫歷史新高價。而台亞 (2340-TW)、嘉晶 (3016-TW)、太極 (4934-TW) 表現也強勢。夏季高溫消暑概念股則有聲寶 (16.04-TW)、瑞智 (4532-TW) 及禾聯碩 (5283-TW) 強勢上漲。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股盤中賣壓稍減，但整體而言，台股大盤的上檔壓力仍大。

台北股市 10 日集中市場加權股價指數早盤開在 16667.43 點，最低 16635.83 點，最高爲 16798.81 點，終場 11.4 點點，以 16652.8 點作收，成交值 2667.67 億元

貨櫃航運股方面全面走趺，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價下跌，萬海收跌 5.47%，跌幅最重。

今天大盤走勢重心 ABF 概念股，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 收黑，景碩 (3189-TW) 收在平盤。

而台積電終場收平盤，以 565 元作收。