〈台股盤前要聞〉外資狂殺台股摜破月線、熱錢撤台幣放量貶值 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (6) 日失守萬七大關，終場收在 16762.17 點，大跌 294.26 點，放量且一口氣跌破五日、十日和月線支撐；新台幣兌美元也貶破 31.2 元關卡，終場貶值 6.8 分收在 31.22 元，為近 8 個月以來新低。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

台股放量大跌 294 點破月線支撐 外資狂提款近 390 億元

受到美國聯準會 7 月恐升息 1 碼的壓力衝擊，美股費半指數壓回，衝擊台股昨 (6) 日走勢，盤中越走越低，不僅失守萬七大關，最低更見 16749 點，終場收在 16762.17 點，大跌 294.26 點，跌幅 1.73%，成交值放大至 3466.68 億元，且一口氣跌破五日、十日和月線支撐。閱讀全文...

合計三大法人在集中市場大砍部位達 458 億元，創去年 9 月 2 日以來單日最大賣超，其中，外資賣超 387 億元，為連 3 賣，也創去年 6 月中旬來單日最大賣超，10 大賣超標的就有 5 檔是金控股。閱讀全文...

熱錢急撤 新台幣放量貶值 6.8 分收 31.22 元 探 8 個月新低

美國聯準會放鷹，熱錢抽腿落跑，新台幣兌美元昨 (6) 日貶破 31.2 元關卡，終場貶值 6.8 分收在 31.22 元，為近 8 個月以來新低，台北及元太兩大外匯交易市場成交量放大至 18.57 億美元。閱讀全文...

鴻海結盟日本新創 TX 量產新世代機器人模型

鴻海 (2317-TW) 宣布與日本機器人新創 Telexistence(TX) 策略合作，將替 TX 量產新一代機器人模型「GHOST」。此外，鴻海與中信金 (2891-TW) 主導的私募基金 HH-CTBC Partnership 也參與 TX 的 B 輪融資，強化合作關係。閱讀全文...

台股重挫近 300 點失守月線 金管會喊話基本面穩、今年漲逾 2 成

台股昨 (6) 日大跌 294 點，收在 16762 點，跌破月線支撐。金管會對此表示，上市櫃營收、獲利仍是歷年同期第三高，台股基本面仍然穩健，今年以來漲幅逾 2 成，在亞股中表現頗佳。閱讀全文...

囤房稅 2.0 明年 7/1 上路 這三種情況稅率不升反降

行政院昨 (6) 日通過「房屋差別稅率 2.0 方案」(俗稱囤房稅)，提高「持有超過 3 戶以上、非自用住宅」的稅率至 4.8%，不過若是持有 1 戶的自用戶、出租申報所得達租金標準、繼承取得共有房屋者，最高稅率也同步調降，換言之，前 3 種情況，稅率將不升反降。閱讀全文...

聯電 6 月營收 190 億元寫今年次高 Q2 季增 3.8% 優預期

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (6) 日公告 6 月營收 190.56 億元，月增 1.48%，年減 23.24%，為今年次高；第二季營收 562.96 億元，季增 3.85%，年減 21.87%，優於公司預期；上半年累計營收 1105.06 億元，年減 18.43%。閱讀全文...



