〈台股盤前〉聚焦三大重點各擁題材點火 下檔看季線支撐、上檔挑戰5日線

台股上周收低 16664.21 點，周 K 線連三黑。在外資大舉提款走人之下，本周市場將更聚焦基本面，等待將陸續揭曉的第二季重量級財報與下半年產業展望訊息，預期 6 月營收、法說會、除息等三大重點，將各擁題材零星點火，由於美股周五又全盤皆墨，下檔要看季線支撐，若能跌深反彈，則首先要挑戰 5 日線，外資是否止血仍是重點。

外資上周賣超台股高達 695.39 億元，不僅連 3 周賣超，也創去年 9 月以來單周最大賣超，且除了賣超台積電 76 億元居減碼金額之冠，廣達、光寶科、緯創、英業達也都榜上有名，可以看出外資出脫對象瞄準 AI 族群獲利了結；同時，三大法人同步站在賣方，合計大賣 790 億元，成為壓低指數最大元兇。

今日觀盤重點，光學龍頭大立光將於本周四 (13 日) 召開法說會，由於蘋果 iPhone 15 新產品訂單商機，近期外資已有調升大立光投資評等與目標價，大立光上周五逆勢上揚收高 2340 元，單周股價帶量上漲 9.86%，法說行情有提前暖身之姿。

大立光積極轉往高階車用、自動駕駛、無人車等車載鏡頭發展，隨著車載鏡頭規格提升，需求大增，本次法說大立光在車載鏡頭的佈局情況也須格外關注，台廠相關車用鏡頭廠揚明光、亞光、先進光、佳凌皆可留意。

此外，經過去年第 4 季與今年第 1 季庫存調整後，部分 IC 設計廠第 2 季營收表現回溫，包括茂達、原相、矽創、虹冠電、廣閎科等，在新產品與拉貨力道回穩驅動下，法人認為上述業者本季業績有望持續看增，相關 IC 設計股股價是否表態值得關注。