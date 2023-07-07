〈台股盤前〉美股連2日重挫 指數短線恐回測季線支撐

台股昨 (6) 日股匯雙殺，跌破萬七關卡，一舉摜破 5 日、10 日、月線等關卡，隨著美國聯準會 (Fed) 積極升息的焦慮情緒再起，美股四大指數再度收黑，道瓊更下殺 300 多點，台股短線恐回測季線支撐。

外資昨日在集中市場大賣 387.5 億元，鎖定台積電、鴻海等大型股摜壓，加權指數 6 日終場重挫 294 點，跌幅 1.73％，收 16762 點。此外，外資在台指期大舉做空，使台指期未平倉口數轉空 1738 口，台指期大跌 319 點，跌破 16700 點關卡。

美國公布上月「小非農」ADP 民間就業意外強勁後，對聯準會 (Fed) 積極升息的焦慮情緒再起，美國公債殖利率飆升，美股連續兩天走低。

美股四大指數中，道瓊重挫 366.38 點，下跌逾 1%；標普、那指跌幅約 0.8%；費半也有超過 1% 跌幅。

市場消息方面，晶圓代工廠聯電 6 月營收 190.56 億元，月增 1.48%，年減 23.24%，為今年次高；第二季營收 562.96 億元，季增 3.85%，年減 21.87%，優於公司預期；上半年累計營收 1105.06 億元，年減 18.43%。

三星電子 (Samsung) 將在台灣時間 7 月 26 日晚上 7 點舉行全球發表會，預期新款摺疊機 Galaxy Z Fold 5 與 Galaxy Z Flip 5 將亮相，三星新機問世，台積電、大立光、晶技等供應鏈有望吃補。