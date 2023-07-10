【本周焦點】美元相較主要國家貨幣表現強勁，美元走勢要如何判斷？

一、上週盤勢與本週大事：FOMC 前哨 - 靜待通膨數據指引

本週關注重點為六月的 CPI 數據公佈，以目前的通膨進展，預期應該回落速度趨緩，但要回到通膨目標 2%，預估最快要到 2024 年才有機會達成，因此只要能繼續降低通膨，也算是當前的好消息了。七月的 FOMC 會議，依照 FedWatch 之公告，升息一碼的機率高達 88.7%，幾乎是確定會升息。至於是否會在年底前升息一次，仍取決於經濟數據，當前市場似乎傾向維持在 5.25%-5.50% 區間。

二、何謂美元指數：六種主要國際貨幣的幾何平均

美元指數為一籃子貨幣經過加權幾何平均得出，組成主要由六種主要國際貨幣匯率，包含歐元 (佔比 57.6%)、日圓 (佔比 13.6%)、英鎊 (佔比 11.9%)、加幣 (佔比 9.1%)、瑞典克朗 (佔比 4.2%)、瑞士法朗 (佔比 3.6%)。

美元指數的出現，主要來自於美元退出金本位制，聯準會建立這個指數來追蹤美元的價值，基準值定為 100，美元指數上升，代表相對其他貨幣更為強勢，反之亦然。

另外，美元指數的組成並非不能調整，但至目前為止，僅在 1999 年發生過一次，當時是將德國馬克、法國法朗、義大利里拉、荷蘭盾與比利時法朗以歐元來取代。近幾年也有人提出應該要再更新，納入人民幣與墨西哥比索等，但目前尚未有任何實際的消息。

三、美元指數的強弱：與貨幣政策、歐元匯率及市場風險情緒有關

觀察美元的強弱，當然與影響美元貨幣的要素相關，包含聯準會的貨幣政策，歐元的相對強弱，以及市場的風險情緒，以下分別簡述。

首先是貨幣政策，聯準會在六月的暫緩升息後，近期的會議紀錄透露將進一步升息，再次重轉鷹派。7/5 紐約分行的行長 Williams 表示，由於近期數據顯示房市強於預期，且勞動市場仍然強勁，核心通膨仍然偏高，實質利率可能會維持相當長的一段時間，最快要到明年才可能降息。

從歐元 / 美元的匯率來看，兩者大致呈現負相關，其實很好理解，當歐元 / 美元變大了，代表歐元對美元為貶值，相當於 1 美元可以換得的歐元變多，反之亦同。那麼美元指數代表的美元的強弱，當歐元 / 美元變弱，美元相對是變強，因此兩者大致呈現反向。

另外從歐洲央行 ECB 的貨幣政策，可發現大致上與各大央行相似，透過縮表來壓制通膨，然而整體的 M2 貨幣供給量仍在歷史相對較高的水準，而貨幣供給量與美元指數大致呈現負相關，近期 M2 的增加，也讓美元指數稍微回落。

最後是市場情緒，當市場上認為風險增高時，美元價值容易走弱，近期的美元似乎從底部反彈，與市場認為升息即將結束，通膨下滑，就業市場數據仍然強勁有關。雖然我們仍認為實質景氣還是會呈現衰退，但目前市場對於未來前景還是偏樂觀，有待更多經濟數據出現來反應。

四、美元指數與其他商品相關性：大致可判斷美元走勢或市場景氣的參考

(1) 美元指數與黃金：

兩者大致上呈現反向關係，因為黃金主要為美元報價，當美元升值時，黃金顯得變貴，需求減少後金價動能則呈現疲態，反之亦然。另方面，黃金有避險的功能，當市場上避險情緒升溫，導致黃金需求增加時，美元同時呈現走弱。

(2) 美元指數與美債：

美元跌時，美國公債價格傾向上漲，可以從避險角度解釋，或者單純從利率平價來看，原則上兩者之前常有相反的走向，當然這並非絕對，只是可以以兩組來做一個觀察，判斷美元或美債價格未來可能的發展發向。

(3) 美元指數與美股：

美元指數的強勢，代表資金流向股市的機會較高，股市較容易上漲；相反地，美元指數弱勢，股市較保守，兩者大致呈現反向波動。

五、美元未來走勢判斷：維持走強堅挺趨勢，短期將再次挑戰 104 關卡

從前述的介紹大致可以以風險情緒與各國貨幣政策來判斷美元走勢，如果單純以美國十年債殖利率來看，市場似乎對於長期的經濟展望不太悲觀，再加上上週的經濟數據顯示 PMI 與就業數據反映市場仍為活絡，因此可以預期市場可能普遍認為景氣可能軟著陸後迅速 V 轉，導致近幾個月股市猛烈地反彈，同時美元指數也在彈升。即便上週升息疑慮再起後，美元稍微回落，相對其他貨幣仍為強勁，指數在 103-104 區間震盪。

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