專家：指數化投資時代來臨

在經歷了動盪的 2023 年後，投資人對權益類資產的配置正逐漸轉向指數化投資，中國國內指數化投資發展有望持續上升。

WIND 資訊的數據顯示，截至本月 7 日，統計內 4769 檔主動權益基金今年以來整體算術平均收益為 - 1.51%，相較之下，統計內 1434 檔被動型產品 (含指數類產品) 收益則達到 0.87%。

數據中也顯示，今年以來普通股票型基金、偏向股票的混合型基金收益率分別為 - 1.49%、-2.95%，表現明顯不如被動型產品。值得關注的是，今年一度出現的多檔翻倍基金，皆是指數類產品。

公募基金前高管、財經自媒體矩陣創辦人孫萬龍指出，今年就是非常典型的結構性市場，熱點集中，發酵也快，部分跟熱點高度相關的指數基金表現良好主要就是受益於主題細分、產業集中度高、倉位高，這也是指數基金在牛市中進攻性強的優勢。

銀華基金 ETF 業務總監王帥認為，需要待市場風格重回到成長風格佔優勢的情況下，主動權益類基金才有望再擴大收益，但如今大盤成長風格指數目前處於相對低位，並且隨著整體經濟確立回暖、政策催化以及市場成長風格切換等訊號出現，大盤成長風格將迎來轉機。

德邦基金相關人士也表示，在當前市場環境下，投資人對於以指數基金為代表的工具性產品的旺盛需求，重點關注挖掘市場細分板塊和熱點主題。