六方科-KY明起競拍 底價每股60元

六方科 - KY(4569-TW) 將於 7 月 31 日掛牌上市，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股和過額配售，對外公開承銷共 3,400 仟股，其中 2,479 仟股將對外競價拍賣，競拍底價為每股 60 元，競拍期間將自明 (11) 日起至 13 日止，每日上午 9 時至下午 2 時止，每一投資者投標上限為 340 仟股，並將於 7 月 17 日上午 10 點開標。

六方科是在泰國發展的精密金屬機加工台商，目前 100% 持股泰國 4 座擁有自有土地廠房的生產基地，以及香港 1 間銷售貿易子公司，客戶群涵蓋全球知名的 Tier 1 整車廠、光通訊品牌廠和存儲裝置品牌廠。

六方科充分掌握產品所需的材料屬性，大量運用與日本設備商共同開發的工具機，配合後續各式表面處理、熱處理、焊接等製程可提供一條龍式整合性加工服務，滿足客戶大量生產或少樣多量各式精密零組件加工需求，產品應用於汽車、工業、3C 及醫療領域。

六方科強調，長期與往來供應商維繫良好關係，打造韌性供應鏈，未曾因美中貿易和疫情面臨過斷料或斷鏈等危機，現階段更迎來世界多家汽配大廠進駐泰國的新商機。

隨著全球供應鏈去中化契機和終端市場需求增長，六方科看好，生產應用於雷射切割設備、光纖零件製造、AOI 影像檢測設備、機器手臂零組件、氦氣硬碟組裝測試機等出貨可望增加。

六方科 2020-2022 年度及 2023 年第一季，營收分別約為 12.6 億元、15.2 億元、13.1 億元和 3.0 億元，營業毛利分別約為 2.7 億元、4.5 億元、3.3 億元及 0.6 億元，稅前盈餘分別約為 1.4 億元、3.0 億元、3.0 億元和 0.3 億元，每股盈餘分別為 4.98 元、10.97 元及 10.65 元和 1.02 元。

展望未來，六方科預計，下半年營運將明顯回溫，工業和汽車客戶將重新恢復銷售動能，預期今年起工業類應用營收占比將提升。

同時，六方科於汽車類應用將於混合動力汽車更高壓力缸內直噴 (GDI) 引擎零件的開發，以及應用於新能源車的輕量化電子煞車及傳動零件等，同時對氫能車零組件進行量產準備。