聯準會鷹影幢幢資金喊撤 台股下檔尋求季線支撐

聯準會鷹影幢幢，美股顯露疲態、台股也在資金抽離壓力下摜破月線，投信認為，在法人籌碼調節下拖累指數下挫，下檔將尋求季線 16300 點支撐。

美國小非農數據意外強勁，為聯準會繼續升息增添底氣，美股四大指數周線收黑，台股在外資棄守下也跌破萬七失守月線關卡，三大法人單周共賣超 789.71 億元。7 日終場收在 16664.21 點。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，近期美國再次受到升息情緒干擾而下挫，台股也連帶受到影響，盤面獲利了結賣壓湧現，導致加權指數本週跌破月線，下檔尋求季線 16300 點支撐。

孫傳恕說明，比較集中市場與櫃買市場相比，研判今年下半年聯準會仍可能升息 1 致 2 碼，加上加權指數評價面已不若之前下跌時便宜，在外資短期轉趨觀望之下，短線可能出現獲利了結賣壓，但相較之下櫃買在內資聚焦題材股的支持下，可望有較大的表現空間。

安聯投信台股團隊提醒，漲多族群明顯成為被調節的壓力中心，高價股相對承壓，資金短線轉向中小型股，電子股零星點火，市場在消化漲多、利率政策雜音的同時，也在等待將陸續揭曉的第二季重量級財報與下半年產業展望訊息。

安聯投信台股團隊表示，今年通膨升息趨緩加上生成式 AI 需求，個股評價回升先於獲利復甦，預期下半年 7 月財報季如出現震盪調整，亦提供長線布局時點。儘管台股評價已大幅提升，但透過主動選股後市仍可期。

整體而言，台股科技股部分提前反應景氣復甦預期，但半導體庫存仍在去化中，惟基本面已在景氣循環底部，後續若終端消費釋出任何好消息，則有利挹注市場信心；另外，消費電子需求仍較低迷，後市有待觀察。

