準備好銀彈跟勇氣! 七月最重要的工作就是抄底!

台股周五殺低走高，收了 71 點的下影線，代表台股底部還是有買盤力道，雖說台幣匯率續貶，外資被迫賣股轉移，但可以看到櫃買指數才剛跌到月線附近且有一隻看不到的手在撐盤，所以鴻光投顧徐紹軒分析師認為內資、中實戶仍是相當看好台股。其實股市漲漲跌跌本來就很正常，不可能手中的股票每天都是呈現紅色的，所以股市下跌時我們要看手中持股是否比其他類股還抗跌、股市上漲時是否比其他族群還要飆這樣就夠了。

趁周末好好整理心情，準備迎接下周的行情，下周三須留意 6 月 CPI 數據、週五消費者信心指數這兩大指標，這兩項指標有可能會是台股這波下跌的轉折點，所以我認為大家應該要在下跌的行情中樂觀些。後續提醒投資人這波台股下跌中需要有「危機入市的勇氣」因為股價下跌都是伴隨著利空，當你能克服心理的障礙，接下來迎接你的就是甜美的獲利。所以現在 7 月最重要的工作就是「抓準機會抄底」，既然知道台股在走上升格局，那不就應該越跌越買嗎?

目前建議投資朋友現在盡量挑選跟大盤連動度沒那麼高的股票，因為整體來看外資提款壓力大，但中小型的股票內資還在場內努力，所以等待後續 Q2 財報、Q3 利多陸續出來後再來想抱到哪獲利入袋! 不想再錯過下一波千點行情的 & 想知道有哪些個股開始浮現投資價值的投資朋友，可以到我的頻道觀看，裡面有許多飆股的故事及解析。

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