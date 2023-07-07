〈台幣〉外資逃走中！新台幣重貶1.1角收31.33元 周線連5黑

美國小非農數據意外強勁，外資連忙從股匯市撤離。新台幣兌美元今 (7) 日重貶 1.1 角收在 31.33 元，創 8 個月來新低，台北及元太外匯交易市場成交量 16.205 億美元。另，新台幣本周貶值 1.95 角，周線連 5 黑。

美國就業數據大幅優於市場預期，美股倒地也削弱台股多頭氣勢，台股今天下跌 97.96 點、收 16664.21 點，三大法人中，外資從台股提款 210.5 億元走人，連帶讓新台幣匯價也跟著下挫。

新台幣今天貶值 4 分以 31.26 元開出後，隨台股走跌早盤就摜破 31.3 元價位，台股跌勢擴大，新台幣匯價也跟著下挫，盤中低點一度下探至 31.342 元、重貶 1.22 角。

外匯交易員表示，今天新台幣重貶主要與外資匯出有關，外資今天約匯出 6 億美元，占整體成交量將近一半，儘管老大 (央行) 進場防守，出口商也趁勢進場拋匯，讓貶勢稍微收斂。但仍不敵外資撤離，新台幣最終仍重貶 1.1 角。

外匯交易員指出，美國小非農數據強勁，加深市場對於聯準會繼續升息的預期心理，外資持續撤離股市，如果今晚公布的非農就業數據也優於預期，恐讓股市短線繼續承壓，新台幣將偏弱整理，短線不排除朝 31.5 元靠攏。

美國小非農數據強勁，支撐美元指數站穩 103 高檔，主要亞幣中新台幣貶值 0.35%，在亞幣中相對弱，人民幣升幅 0.23%，日元則回升至 143 元、韓元則升值 0.23%。