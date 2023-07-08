鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至42.92元，預估目標價為700元

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由43.27元下修至42.92元，其中最高估值50.2元，最低估值36.58元，預估目標價為700元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|50.2
|78.8
|97.11
|最低值
|36.58
|38.6
|50.04
|平均值
|43.13
|53.16
|62.75
|中位數
|42.92
|52.04
|57.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|465,281,000
|638,936,000
|731,996,000
|最低值
|375,930,000
|400,100,000
|506,817,000
|平均值
|428,403,370
|502,199,280
|579,884,850
|中位數
|428,371,000
|496,640,500
|560,400,210
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|74.59
|70.56
|26.01
|14.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。