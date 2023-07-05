〈台股盤中〉中小型股逆勢撐盤 量縮跌勢收斂

美股休市，台股今 (5) 日量縮震盪，電子、傳產股熄火，指數一度最低下探至 17061 點，下跌約 0.6%，在中小型股逆勢撐盤下，跌幅收斂，估量 3720 億元。

櫃買指數震盪走揚，觀光餐旅與生技醫療最強勢，上漲約 1.5%，建材營造、航運最弱勢，下跌約 0.6%。

電子股普遍熄火，台積電 (2330-TW) 震盪下跌，跌幅約 0.5%、鴻海 (2317-TW) 盤中翻黑，一度至 108 元，下跌逾 1%、聯發科 (2454-TW) 平盤震盪；台達電、廣達均走弱。

緯創 (3231-TW) 今日除權息 2.6 元，參考價 102.5 元，早盤衝上 105 元順利完成填息，不過後續急殺翻黑，拚守住百元價位。伺服器相關概念股包含凌華、宏碁、承啟、緯穎等拚站穩盤上。

美國有意全面封鎖中國 AI，傳出將限制中國使用亞馬遜、微軟等雲端服務，矽智財廠世芯 - KY(3661-TW) 與兩家業者合作密切，今日股價一度打入跌停，隨後跌幅收斂；創意則下跌約 2%。

太陽能概念股獲資金進駐，倉和亮燈漲停，太極、天方能源、億杰勁揚逾 5%，中釉、盛達、茂迪、大雅、勤凱鈞逆勢上攻。

觀光族群活蹦亂跳，揚秦、大略 - KY 攻上漲停鎖住，五福、富野、燦星旅、漢來美食、海灣、易飛網、六角等表現不俗。