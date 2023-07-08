鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至75.43元，預估目標價為1230元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由77.32元下修至75.43元，其中最高估值87.37元，最低估值64.4元，預估目標價為1230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|87.37
|101.54
|119.48
|最低值
|64.4
|75.36
|81.2
|平均值
|76.04
|89.59
|101.62
|中位數
|75.43
|90.38
|102.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|319,590,000
|379,620,210
|449,202,000
|最低值
|248,471,000
|298,838,060
|333,248,790
|平均值
|290,500,140
|340,632,550
|392,178,240
|中位數
|288,409,500
|334,061,000
|385,302,860
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。