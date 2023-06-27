幣安拓展歐洲業務頻碰壁 已撤回奧地利牌照申請

加密貨幣交易所龍頭幣安 (Binance) 在美國遭受監管困境，隨著該公司及其執行長趙長鵬在 6 日遭美國證券交易委員會 (SEC) 起訴，歐洲各國也開始對該公司祭出更嚴格的規範，如今幣安在奧地利的執照申請也被迫撤回。

知情人士透露，在奧地利監管機構幕後施加壓力下，幣安不久前撤回了向奧地利金融市場管理局 (FMA) 所提交的執照申請。幣安在去年成立了 Binance Austria GmbH，原先計劃透過這家子公司獲得當地許可證。

幣安發言人在接受採訪時表示：「我們無法提供與監管機構討論的細節，但無論幣安在哪利開展業務，我們都將遵守當地相關規定。我們目前的重點是確保在歐盟加密資產市場法 (MiCA) 明年底推出前，我們完全符合相關規範要求。」

幣安近期在歐洲遭遇了一連串的挫折。5 月底，英國金融行為監管局 (FCA) 取消了幣安英國子公司 BML 的註冊許可，6 月中旬，幣安停止賽普勒斯當地業務營運並註銷註冊登記。幾日後幣安宣布退出荷蘭市場，主因是無法取得營運執照。

自兩年前詹斯勒 (Gary Gensler) 成為華爾街監管機構主席以來，他向加密貨幣公司傳達的訊息始終如一。「我們不需要更多的數位貨幣…… 我們已經有了數位貨幣—它被稱為美元。」

詹斯勒認為大多數加密貨幣都是證券，因此，現行法律賦予他的機構監管它們的權力。Coinbase 和幣安都被指控未能在 SEC 註冊其交易所。然而，加密貨幣公司表示，他們應該是在傳統金融系統之外運行。