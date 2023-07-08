張忠謀談全球化、中國管制半導體材料 本周大事回顧

張忠謀談全球化新定義，中國政府宣布將對鎵、鍺相關物品實施出口管制，台股強漲外資上半年淨匯入 243 億美元，另外，航運股本周除夕秀買氣旺，以下為本周大事回顧：

張忠謀談全球化新定義 不傷害國安、科技經濟領先條件成前提

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀表示，全球化如今已被重新定義為，在不傷害本國國家安全、科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許國外產品及服務進入本國，只是，「這樣還能算是全球化嗎？」

中國管制鎵、鍺出口 台廠影響估有限

中國政府宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺相關物品實施出口管制，未經許可不得出口；由於鎵及鍺是化合物半導體重要原料，也引發市場關注，對此，台灣業者包括全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW) 與宏捷科 (8086-TW) 初估影響不大，皆有第二供應商可選擇。

外資回頭上半年淨匯入 243 億美元 超越 2021 年規模

外資回頭，根據金管會公布資料，外資 6 月淨匯入 35.594 億美元，連續 2 個月淨匯入，統計今 (2023) 年上半年，外資共淨匯入 243.43 億美元，超越 2021 年匯入規模，寫下 13 年來同期新高紀錄。

長榮領軍航運股占總成交比重逾 12% 萬海逼近完全填息

貨櫃航商長榮除息後漲勢強勁，激勵多家海運業者本周大漲，長榮本周上漲 15.5%，陽明上漲 12.9%，萬海小漲 5%。

蘋概雙雄鴻海、大立光 6 月營收兩樣情 Q3 旺季到營運回溫

鴻海 (2317-TW) 6 月營收 4227.75 億元，月減 6.2%、年減 19.65%；第二季營收 1.3 兆元，季減 10.9%、年減 13.75%；上半年營收 2.76 兆元，年減 5.25%。

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，年減 20.54%，由於 7 月起進入手機年度旗艦機光學元件拉貨旺季，法人預估營收動能將轉強；同時，大立光將在 7 月 13 日召開法說會，公佈第二季財報，並釋出下半年展望。