鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至31.23元，預估目標價為650元

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對台積電(2330-TW)做出2023年EPS預估：中位數由31.23元上修至31.23元，其中最高估值34.1元，最低估值28.35元，預估目標價為650元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|34.1
|42.14
|53.31
|最低值
|28.35
|33.82
|40.62
|平均值
|31.25
|38.39
|46.21
|中位數
|31.23
|38.43
|45.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,238,191,000
|2,897,088,930
|3,526,313,000
|最低值
|2,063,863,930
|2,217,000,000
|2,770,327,000
|平均值
|2,154,241,320
|2,615,876,190
|3,089,615,790
|中位數
|2,166,678,960
|2,637,831,480
|3,054,944,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|39.2
|23.01
|19.97
|13.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
|1,069,985,448
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。