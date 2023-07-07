鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為97元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.5元，其中最高估值5.13元，最低估值3.26元，預估目標價為97元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.13
|8.19
|9.21
|最低值
|3.26
|4.04
|4.93
|平均值
|4.38
|6.02
|6.82
|中位數
|4.5
|5.99
|6.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43,622,000
|57,746,000
|64,011,150
|最低值
|32,381,000
|43,993,000
|43,415,000
|平均值
|40,402,150
|50,962,300
|56,115,580
|中位數
|40,758,500
|51,177,670
|56,057,530
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.32
|7.21
|3.85
|3.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
|28,286,072
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。