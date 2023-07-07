鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至8.01元，預估目標價為293元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.01元上修至8.01元，其中最高估值13.12元，最低估值6.21元，預估目標價為293元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.12
|13.74
|16.15
|最低值
|6.21
|9.76
|11.62
|平均值
|8.44
|11.59
|13.38
|中位數
|8.01
|11.56
|13.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,930,000
|31,710,000
|35,932,870
|最低值
|24,429,000
|27,177,000
|29,055,000
|平均值
|26,138,710
|29,668,320
|33,007,630
|中位數
|25,871,960
|29,748,000
|33,390,440
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.98
|10.36
|6.05
|6.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。