外資閃人？狂提款近390億元 創逾1年來最大賣超量

台股加權指數今 (6) 日不僅失守萬七大關，終場收在 16762.17 點，大跌 294.26 點，跌幅 1.73%，成交值放大至 3466.68 億元，直破月線支撐，合計三大法人在集中市場大砍部位達 458 億元，創去年 9 月 2 日以來單日最大賣超，其中，外資賣超 387 億元，為連 3 賣，也創去年 6 月中旬來單日最大賣超，10 大賣超標的就有 5 檔是金控股。

三大法人今日合計在集中市場賣超 458.03 億元，尤其外資賣超 387.24 億元，自營商賣超 73.47 億元，均為連 3 賣，僅投信小幅買超 2.69 億元，並終結連 5 賣。

外資賣超集中在金控股和鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW) 等，前 10 大賣超標的依序為玉山金 (2884-TW) 近 3 萬張，中鋼 (2002-TW)、開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW) 均超過 2 萬張，新光金 (2888-TW)1.8 萬張，鴻海和台泥 (1101-TW) 均逾 1.7 萬張，華南金 (2880-TW)、元大高股息 (0056-TW) 和台積電均超過 1.6 萬張。

而外資買超前 10 大標的則有國泰 20 年美債 (00687B-TW) 達 1.5 萬張、華航 (2610-TW)、定穎投控 (3715-TW) 在 9000 張上下，長榮航 (2618-TW)7500 張，國泰智能電動車 (00893-TW)、期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 均超過 6000 張，至上 (8112-TW)、大眾控 (3701-TW) 也超過 5000 張，富邦越南 (00885-TW)、台亞 (2340-TW) 在 4000 張之上。

投信買超前 10 大標的有緯創 (3231-TW) 逾 5000 張，英業達 (2356-TW)、台光電 (2383-TW)、光寶科 (2301-TW) 在 2000 張上下，遠東銀 (2845-TW)1600 張，台泥 1200 張，京元電子 (2449-TW)、廣達 (2382-TW)900 張上下，台燿 (6274-TW) 和遠東新 (1402-TW) 近 600 張。

投信賣超前 10 大標的依序為聯電 (2303-TW) 近 3000 張，欣興 (3037-TW)2000 餘張，新唐 (4919-TW)、上海商銀 (5876-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 和華邦電 (2344-TW) 在 1500 張上下，中興電 (1513-TW)、榮剛 (5009-TW)、威剛 (3260-TW) 和世界 (5347-TW) 在 1100 張之上。

統一投顧認為，6 月 FOMC 會議後，第三季繼續升息 1-2 碼的預期上升，同時，外資台指期多單僅剩 389 餘口，籌碼面短線較為保守，且大盤技術面也偏向整理。