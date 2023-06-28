盤後速報 - 世界(5347)下週(7月5日)除息4.5元，預估參考價81.7元

世界(5347-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(6月28日)收盤價86.20元計算，預估參考價為81.7元，息值合計為4.5元，股息殖利率5.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
世界(5347-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。近5日股價下跌1.25%，櫃買指數下跌1.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|86.20
|4.5
|5.22%
|0.0
|2022/07/04
|73.3
|4.5
|6.14%
|0.0
|2021/08/20
|136.0
|3.5
|2.57%
|0.0
|2020/07/06
|80.9
|3.2
|3.96%
|0.0
|2019/07/04
|64.6
|3.2
|4.95%
|0.0
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