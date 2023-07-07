鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至5.99元，預估目標價為66.7元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.09元下修至5.99元，其中最高估值7.08元，最低估值5.01元，預估目標價為66.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.08
|8.44
|9.3
|最低值
|5.01
|5.22
|7.18
|平均值
|6.22
|7.04
|8.1
|中位數
|5.99
|6.84
|7.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|398,850,000
|377,781,000
|335,408,340
|最低值
|179,310,000
|202,487,000
|293,626,270
|平均值
|284,066,170
|293,224,430
|308,830,430
|中位數
|271,796,130
|282,149,050
|297,456,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。