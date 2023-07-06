〈富邦財經論壇〉羅瑋：三大總經指標 決定下半年經濟走勢

富邦金 (2881-TW) 今 (6) 日舉行「2023 財經趨勢論壇」，首席經濟學家羅瑋表示，在各國陸續解封後，帶動服務業反彈，加上企業開始加碼投資，下半年經濟表現，建議可從三大面向進行觀察，包括：第 3 季出口是否恢復正成長、結構性通膨以及主要央行貨幣政策等三大指標。

羅瑋今天以「全球經濟與金融市場展望」為題進行專題演講。他指出，美中對抗從貿易戰一路打到金融戰、科技戰，加上俄烏戰爭讓歐美對俄羅斯啟動經貿制裁，在新保護主義崛起情況下，導致經貿合作轉向板塊化，跨國企業與供應鏈被迫必須重新調整，也進一步推升生產成本，推升通膨升溫。

羅瑋表示，過去受高通膨、高利率壓抑消費動能與企業投資意願，在企業部分，自去 (2022) 年第 3 季起，企業為去化庫存導致產業訂單萎縮，截至今 (2023) 年上半年為止，各國製造業 PMI 指數仍在 50 榮枯線以下，製造業仍在萎縮狀態。

不過隨著各國疫情解封，服務業開始出現報復性反彈，儘管市場仍有嚴重缺工問題，但在需求挹注下，讓服務業成為帶動經濟增長的主力；另外，升息讓資金成本增加，但仍有許多企業因應布局或調整供應鏈願意加碼投資，整體而言，下半年全球經濟動向的關注焦點，可觀察各國消費動能及企業前瞻投資。

羅瑋進一步指出，觀察指標可從以製造業為主的中國、韓國、台灣及越南等市場第 3 季出口是否轉為正成長，如果持續低迷，意味歐美市場終端消費需求尚未完全恢復，對於今年下半年、明 (2024) 年全球經濟前景需謹慎以對。

其次則可觀察結構性通膨與主要央行貨幣政策。羅瑋說明，為因應物價上漲、避免通膨持續升溫，主要央行紛紛以升息、縮表、信用管制等措施壓抑需求，避免通膨失控。

但要注意的是，如果抑制力道太輕或過早鬆手，很可能前功盡棄；但若抑制力道過重或是沒有適時調整，則可能導致經濟陷入衰退危機。

羅瑋認為，受到主要央行持續升息，市場利率處於高檔階段，導致資金成本增加，加上存款大量流向貨幣型基金，讓金融機構必須解流動性及負利差問題，目前 5 家歐美銀行被接管併購只是冰山一角，未來不排除還有其他金融機構面臨營運危機，進而導致金融市場劇烈震盪。

