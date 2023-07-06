〈富邦財經論壇〉吳傳文：不怕市場震盪 下半年看好五大趨勢潛力可期

受到高通膨、高利率影響導致今 (2023) 年上半年經濟成長放緩，台北富邦銀行資深副總吳傳文表示，可多留意 5 個已經開始嶄露頭角的趨勢，包含低軌衛星、電動車、AI 浪潮、印度崛起及錢進東洋，從中挖掘新投資機會。

富邦金控 (2881-TW) 今 (6) 日舉行「2023 富邦財經趨勢論壇」，吳傳文說，BIS(國際清算銀行)表示，利率可能需要維持在更高水準，且比投資者預期更長的時間，顯示通膨情勢短時間内難以有效紓解、各國升息壓力仍在，在此高壓的經濟環境下，仍有 5 個上升的趨勢值得投資人關注。

在低軌衛星部分，吳傳文表示，低軌衛星過去主要運用在軍事和國防上，隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，加上低軌火箭運載成本下降，正快速朝向商業化發展，主要應用以觀測、通訊為主。

在低軌衛星蓬勃的發展趨勢下，建議可關注連結太空衛星指數相關產品，成分股來自於已開發市場國家及台灣、韓國上市股票，以市值和日均成交值篩選，行業上則遍及識別業務與太空探索、太空技術、衛星開發製造及通信服務、衛星和航太零件相關的公司。

在電動車部分，則可留意電動車相關產業、電池研發及電池原料等，同時關注連結電動車指數以及鋰指數的相關產品。

至於電動車指數中，主要投資可受惠於全球電動車、電池及自動駕駛技術進步的企業，其中車廠約 40%，汽車零組件公司約 23% 等，指標型企業如比亞迪、理想汽車及特斯拉。

在 AI 部分，根據 Bloomberg Intelligence 報告指出，生成式 AI 市場規模未來 10 年內從 400 億美元的增至 1.3 兆美元；短期內，因訓練 AI 系統所需基礎設施的需求推動下，建議投資人短期內可以聚焦 AI 的基礎設施硬體部分，如伺服器、儲存等產業，中長期則可聚焦於軟體及服務，如大型語言模型 (LLM)、數位廣告、專業的生成式式 AI 助手軟體等。

在區域市場部分，吳傳文則看好印度與日本。其中印度部分，近年受美中貿易戰，讓印度取代中國在美國的市場地位因此加速，大量且低廉的勞力更讓印度有望成為下一個世界工廠，印度企業的獲利前景可期，股市爆發力強。

吳傳文指出，投資人可追蹤 MSCI 印度指數及印度 NIFTY50 指數相關產品，預估 MSCI 印度指數今明兩年的 EPS 複合成長率達 17%，而印度 NIFTY50 指數自 2001 年以來，平均年漲幅為 16.8%，上漲機率為 81.8%。

至於日本部分，受惠於央行寬鬆政策，使得日元走軟，進一步推動東證指數上揚，東京證券交易所近期也呼籲股價低於帳面價值的企業，制定資本改善計劃，提高股價淨值比，因此帶動庫藏股回購潮，累計今年前 5 個月金額約 5.16 兆日元。

另外，根據調查，今年也有近半數的日本廠商有意願增強國內投資，且專注於國內需求的日本企業業績穩健，也增加了看漲情緒。



