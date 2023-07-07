鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至8.61元，預估目標價為117.5元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.72元下修至8.61元，其中最高估值10.16元，最低估值7.06元，預估目標價為117.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.16
|13.79
|15.53
|最低值
|7.06
|9.72
|11.35
|平均值
|8.52
|11.76
|13.53
|中位數
|8.61
|11.66
|13.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|631,753,000
|771,594,000
|906,815,000
|最低值
|581,534,050
|615,395,000
|698,554,960
|平均值
|602,647,290
|675,495,080
|743,307,630
|中位數
|601,765,000
|664,102,630
|723,742,940
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|14.84
|6.47
|3.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
|413,182,184
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。