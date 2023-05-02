玻纖廠富喬首季續陷虧損 Q2營收下滑看法更保守

2022 年第三季起消費性電子產品需求下滑，PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 由去年第四季陷入虧損窘況，今 (2) 日公布的 2023 年第一季財報，稅後虧損 3178 萬元，每股虧損 0.07 元，由於陸廠持續擴產、市場去化不順，將使第二季營運再陷不利的環境中。

富喬 2023 年首季營收爲 9.39 億元，毛利率 9.16%，季減 1.31 個百分點，年減 9.17 個百分點，稅後虧損 3178 萬元，與上季同樣是虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.07 元。

對於 2023 年第二季的市場需求展望，富喬持續對 5G 應用玻纖布維持出貨，同時，看好車用以及新平台推升下的伺服器應用需求，但是對消費性電子產品仍看淡。主要在 CCL 廠的第二季產能利用率偏低，預期第二季與第一季同樣處於谷底，法人評估，以目前的電子級玻纖布供給大增，去化卻不順的狀況之下，富喬 2023 年第二季營收可能還要比第一季的 9.39 億元下滑。

富喬 2023 年的第一季營收 9.39 億元，已爲富喬工業近 10 季以來單季最低營收。

對第二季的玻纖市況，相關業者指出，台灣的玻纖業者在今年以來市場交投清淡，同時，包括南亞 (1303-TW) 及台玻 (1802-TW) 等廠商都深知市場去化遲滯，採取冷修等方式節制產能，但相反的是大陸陸資玻纖廠大舉開出產能，造成市場供過於求的結更難以消除。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低訊號損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展。富喬 2022 年全年營收爲 46.51 億元，毛利率爲 17.99%，年減 8.91 個百分點，稅後純益 3152 萬元，年減 94.75%，每股純益 0.07 元。