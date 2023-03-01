玻纖廠富喬去年第四季落入虧損 全年每股純益0.07元

2022 年第三季起消費性電子產品需求下滑，PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 全年營運仍維持獲利，稅後純益 3523 萬元，每股純益 0.07 元，對於 2023 年的市場需求展望，富喬持續對 5G 應用玻纖布維持出貨，同時，看好車用以及新平台推升下的伺服器應用需求，但是對消費性電子產品仍看淡。

富喬對於 2023 年上半年營運維持去年第四季以來保守看法，但中長期仍樂觀看待電子級玻纖布應用在 5G、車用及高速運算上，需求將持續推升營運成長，同時也評估赴東南亞國家設廠。

富喬 2022 年第四季營運呈現虧損，營收 10.13 億元億元，毛利率 10.47%，季減 8.89 個百分點，年減 20.67 個個百分點，稅後虧損 8160 萬元，較上季及去年同期均由盈轉虧，每股純虧損 0.19 元。

富喬 2022 年全年營收爲 46.51 億元，毛利率爲 17.99%，年減 8.91 個百分點，稅後純益 3152 萬元，年減 94.75%，每股純益 0.07 元。

富喬 2022 年對歐美工業級客戶玻纖紗出貨，超越對電子級產品出貨，約占營收比重 55%，但 2023 年在歐洲市場戰爭因素及生產所需能源價格高漲影響，對營收及獲利造成影響。預估 2023 年工業級產品與電子級玻纖布產品的比重可能降到 50% 比 50%。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展。