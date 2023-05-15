玻纖廠首季富喬、德宏陷虧損 建榮每股小賺0.01元 Q2 保守

2022 年第三季起消費性電子產品需求下滑，且 2023 年首季的 CCL 廠需求下滑、大陸玻纖廠新產能持續投入生產，PCB 上游玻纖廠的富喬 (1815-TW) 、德宏 (5475-TW) 第一季都呈現虧損，只有建榮 (5340-TW) 每股稅後小賺 0.01 元。

同時， 由於 2023 年第二季的 CCL 客戶端產能利用率偏低，陸廠持續擴產、市場去化不順，玻纖業者認為將使第二季營運再陷不利的環境中，不利於業績由虧轉盈。

富喬 2023 年首季營收爲 9.39 億元，毛利率 9.16%，季減 1.31 個百分點，年減 9.17 個百分點，稅後虧損 3178 萬元，與上季同樣是虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.07 元。

德宏最新公布首季財報營收 1.49 億元，毛利率負 9.47%，稅後虧損 4408 萬元，每股虧損 0.35 元。

建 2023 年第一季營收 2.8 億元，毛利率爲 9.81%，稅後純益 230 萬元，年減 90.29%，每股純益 0.01 元。

對於 2023 年第二季的市場需求展望，富喬持續對 5G 應用玻纖布維持出貨，同時，看好車用以及新平台推升下的伺服器應用需求，但是對消費性電子產品仍看淡。主要在 CCL 廠的第二季產能利用率偏低，預期第二季與第一季同樣處於谷底，法人評估，以目前的電子級玻纖布供給大增，去化卻不順的狀況之下，富喬 2023 年第二季營收可能還要比第一季的 9.39 億元下滑。

對第二季的玻纖市況，相關業者指出，台灣的玻纖業者在今年以來市場交投清淡，同時，包括南亞 (1303-TW) 及台玻 (1802-TW) 等廠商都深知市場去化遲滯，採取冷修等方式節制產能，但相反的是大陸陸資玻纖廠大舉開出產能，造成市場供過於求的結更難以消除。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低訊號損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展。富喬 2022 年全年營收爲 46.51 億元，毛利率爲 17.99%，年減 8.91 個百分點，稅後純益 3152 萬元，年減 94.75%，每股純益 0.07 元。