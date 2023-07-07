大跌先別慌 把握撿便宜機會

7/6 台股大跌將近 300 點，價位上跌破了 6/30 前次回檔修正的低點，同時 6/13 的多方跳空缺口，在反彈回補後，再度遠離此技術面支撐區。

如此創下短線低點的下跌行情來看，是否有高檔轉空嫌疑，筆者認為尚不需擔心。

目前判斷比較大的負面因子還是在匯率部分，從資金面來看，雖然市場並沒有瀰漫著擔憂聯準會將會有更加鷹派態度的利空 (有是有，但近期很快就被經濟數據優於預期的利多給蓋過去)，但從新台幣連續貶值，直到今日還繼續大貶的情況來看，資金外溢的現象多少會對盤勢有壓 (資金活水或高檔持股信心等因素)。

但除了此資金利空，整體市場人氣仍相對熱絡，尤其台股中小型股仍有強勢輪動表現，且櫃買指數僅是回檔測試 6 月份高點，技術面屬於創高後之合理修正，因此筆者建議此時仍要像前段時間一樣持續把握大盤回檔買點，直到盤面方向轉變再來調整策略。

今天就不是依照所謂「盤跌找抗跌股」的概念來選股；既然談到撿便宜，就來看看今天跌幅也不算少的 (2351-TW) 順德。

順德主要產品為導線架及電子沖壓件，另有少部分五金文具事務用品；導線架部分依終端應用可分為車用、工業、消費性電子及其他領域，在 2018~2020 時期，三項主要業務比重大約平分秋色，從 2021 年開始，工業及消費性電子皆降到 3 成以下，而車用業務則成長到 4 成以上，到了今年已達到 5 成以上比重，因此順德也是轉型往車用領域成功，且純度越來越來高的車用電子股。

營運上今年到目前累計已公布營收是年減 6.52%，第一季表現較為平淡，季 & 年變化都是小幅減少，與今年景氣下行、半導體市場面臨逆風、消費性電子產品庫存居高不下有關；而公司對於第二季看法，相較第一季是個位數成長看待，以目前數字來看基本上是沒有懸念。

雖說大環境不利公司營收成長，但順德有提及近年車用半導體仍維持較高成長率，應用在電動車的半導體金額也將從燃油車的每台 400 美元增加到 1400 美元；另外功率半導體在節能趨勢下持續增加，成長率可望進一步提高。

這塊長期成長展望部分也有顯現在營運上，潔淨能源相關 (包含太陽能、風電、電動車等) 產品需求正向，抵銷了電子產品疲弱的不利因素。另外今年擴充完成的南投 H 棟產線，下半年將有開始量產的營收貢獻營運，其產出的車用導線架產品部分將應用於 Tesla 與合作廠商合作開發的新封裝 TPAK(Tesla Pack) 上。

綜合來看，今年目前營運平穩，而車用比重逐漸提高，加上特斯拉最新交車數據優於預期，順德下半年營運可說是漸入佳境，擺脫上半年年衰退表現，當然也有機會看到跟進特斯拉近期股價強漲之跟漲行情；在近期股價已有陸續築底向上走勢後，因盤勢影響而回檔，不妨可多留意後續表現。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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