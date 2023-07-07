SIA：5月全球晶片銷售額連11個月大幅滑落 但較前一月成長

美國半導體產業協會 (SIA) 周四 (6 日) 公布，5 月全球晶片銷售額為 407 億美元，較 4 月成長 1.7%，但比去年同期減少 21.1%，為連續 11 個月大幅下滑。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示，市況相較 2022 年仍低迷，但全球晶片銷售額已連續三個月小幅上升，激起人們對市場在下半年反彈的樂觀情緒。

SIA 指出，5 月全球晶片銷售額較 4 月小幅成長，但仍較去年同期大減 21.1% (圖: SIA)

所有地區銷售額都較上月成長，中國月增 3.9%，歐洲地區月增 2%，亞太 / 其他地區月增 1.3%，日本和美洲地區分別月增 0.4% 和 0.1%；按年來看，僅歐洲地區實現正成長，年增 5.9%，日本、美洲、亞太地區以及中國仍大幅下滑。

SIA 引用世界半導體貿易統計協會 (World Semiconductor Trade Statistics,WSTS) 預測數據，預估 2023 年全球晶片銷售額將下滑 10.3%，2024 年反彈 11.9%。

費城半導體指數周四收跌 1.24%，標普 500 和那斯達克綜合指數收盤均跌約 0.8%。

費半今年迄今已飆漲 41.3%，其中，輝達 (NVDA-US) 以 188% 的漲幅領先其他大型股。超微 (AMD-US) 累計漲幅達 75%；邁威爾 (MRVL-US) 漲 58.8%；科林研發 (LRCX-US) 漲 47.8%；安森美半導體 (ON-US) 漲 48.5%；博通 (AVGO-US) 漲 51.7%。

花旗研究 (Citi Research) 分析師 Christopher Danley 表示，銷售成長和定價在上升，但他仍對半導體產業抱持謹慎態度，預估受庫存調整影響，企業將在夏季調降展望。他的首選標的是美光 (MU-US)。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 的首選標的包含輝達、邁威爾以及博通，他並重申先前預測，即排除記憶體之後，今年晶片銷售額將達 4200 億美元。