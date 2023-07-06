接軌IFRS永續揭露準則 83家資本額百億上市櫃2026年先行

為接軌國際財務報導準則 (IFRS) 永續揭露準則，金管會規劃分階段推動台灣接軌永續，第一階段先由 83 家資本額滿 100 億元的上市櫃公司，從 2026 年起編制永續資訊，並在 2027 年對外揭露。

國際財務報導準則基金會轄下的國際永續準則理事會 (ISSB) 日前發布永續揭露準則第 S1 號 「永續相關財務資訊揭露之一般規定」、第 S2 號「氣候相關揭露」。

金管會表示，S1 強調永續資訊與財務報表資訊的連結及永續資訊應與財務報表同時報導，以利投資人投資決策時整體考量企業價值；S2 除整合氣候相關財務揭露小組 (TCFD) 相關建議，並強化轉型計畫、氣候韌性及溫室氣體排放之揭露，同時納入產業揭露指標。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會將以分階段方式推動台灣接軌 IFRS 永續揭露準則，第一階段將由資本額滿 100 億元的上市櫃公司先行，預計共有 83 家。

根據金管會規劃，7 月將成立專案工作小組，參採我國過去推動 IFRS 會計準則經驗成立工作小組，進行 IFRS 永續揭露準則翻譯、與現行永續報導之差異分析及試作最佳實務範例及相關指引供外界參考，小組召集人為證期局局長張振山。



