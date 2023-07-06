台股重挫近300點失守月線 金管會喊話基本面穩、今年漲逾2成

台股今 (6) 日大跌 294 點，收在 16762 點，跌破月線支撐。金管會對此表示，上市櫃營收、獲利仍是歷年同期第三高，台股基本面仍然穩健，今年以來漲幅逾 2 成，在亞股中表現頗佳。

聯準會暗示 7 月將繼續升息，美股四大指數同步收黑，台股隨主要亞股走跌，終場大跌近 300 點，失守萬七。

金管會證期局指出，主要亞股今天普遍下跌，台股跌 1.73%、日股跌幅 1.73%、港股跌逾 3%、韓股跌幅 0.66%、上海跌幅 0.66%。證期局表示，台股跌幅在亞股中排名中間。

進一步看台股自今 (2023) 年以來到 7 月 5 日為止，仍有約 20.65% 的漲幅，僅次於日股漲幅 27.76%，領先韓股漲幅 15.32%、上海漲幅 4.33%，以及美國道瓊指數漲幅 3.44%。

儘管台股今年以來漲逾 2 成，但日均成交量卻較去年同期衰退，統計今年以來到 7 月 5 日為止，台股日均成交量約 2507 億元，較去年同期日均成交量 2787 億元，年減約 10%。

金管會表示，統計到今年 5 月底，台股本益比約 16.13 倍，現金殖利率約 3.76%，儘管上市櫃公司前 5 月累計營收約 15 兆元、第 1 季稅前盈餘約 6819 億元，營收及獲利均比去年同期減少，但仍是歷年同期第三高。