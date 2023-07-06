凌陽車用晶片獲肯定 獲頒全球車用電子ISO 26262最高標準

車用 IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 今 (6) 日宣布，經由全球知名驗證機構 SGS-TÜV 稽核，第二季通過 ISO 26262：2018 ASIL-D 流程驗證，並取得證書。

凌陽指出，隨著智能汽車的發展，車載電子系統的安全性和可靠性越來越受到關注，ISO 26262 為國際標準，旨在確保車輛中使用的電子系統符合汽車安全要求，該標準提供一種框架，用於檢測在整個開發過程中考慮和解決安全問題，包括產品開發的各個階段，從需求分析和設計到驗證和驗收。

標準分為四個安全完整性等級 (ASIL)，根據各個系統對車輛安全性的影響程度來分配。ASIL-D 是 ISO 26262 中最高的安全完整性等級，也是最嚴格的等級之一。

符合 ASIL-D 的要求意味著產品必須在開發過程中經過嚴格的審查和測試，以確保它們可以在車輛中提供最高級別的安全性能。對於汽車電子系統的製造商和供應商來說，通過 ASIL-D 驗證是極為重要的，因為這可以提高產品的可靠性和安全性，並協助客戶在市場上保持競爭力。

凌陽車用產品中心總經理林至信表示，此次認證展示公司在車用產品設計和開發領域中的優勢，將繼續投資於產品開發，並為客戶提供更優質、更安全、更可靠的產品。

SGS 集團台灣副總裁郭耀文表示，隨著全球汽車市場的不斷發展和創新，對車輛的安全性和可靠性要求也越來越高，這對凌陽來說是一個巨大的商機。

展望未來，凌陽將繼續致力於車載電子領域的技術研究和產品開發，努力推動智能汽車技術發展，為人類創造更加智能、安全、舒適的行車體驗，此次通過 ISO 26262 驗證是公司技術實力和產品品質的最佳體現，將繼續堅持以技術為核心，以品質為基石，為客戶提供最優質的產品和服務，並為推動汽車產業的發展做出更大的貢獻。