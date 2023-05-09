〈聯詠法說〉Q2營收季增逾2成 Q3需求有機會再往上

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (9) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，現階段客戶與自身庫存已趨近正常水位，第二季在三大產品線全面成長下，營收估達 295-305 億元，季增逾 2 成，並預期第三季需求還有機會向上。

聯詠預期，以 1 美元兌新台幣 30.5 元為假設，第二季營收約 295-305 億元，季增 23-27%，年減 3-6%，毛利率 38.5-40.5%，略低於上季，營益率 22.5-24.5%，中位數與上季相當。

截至第一季底為止，聯詠存貨金額降至 105.91 億元，季減 11.95%，年減 35.17%，存貨週轉天數約 92 天，聯詠預估，第二季存貨金額約與上季相當，且因本季營收上升，存貨週轉天數將再下降，並持續根據市場需求變動提早因應。

王守仁指出，供應鏈在歷經三到四季的庫存調整後，部分終端客戶庫存逐漸恢復健康水位，加上中國 618 促銷、新機種備貨以及新品開始導入量產，第二季三大產品線皆較上季溫和成長，帶動營收持續往上。

細分三大產品線，王守仁看好，受惠 OLED 新品出貨、VR 產品量產以及中國整新機 TDDI 需求，中小尺寸驅動 IC 成長最顯著，大尺寸驅動 IC 在電視與 IT 面板庫存回補下、季增幅次之，SOC 成長幅度則低於前兩者。

展望下半年，王守仁坦言，目前全球通膨仍在、利率也在高水位，總體經濟變數相當多，市場能見度也有限，但年底不論是歐洲、美國還有中國，都有傳統購物季節，加上 AR/VR 新品開始大量生產，第三季需求還是有機會持續往上。

聯詠今日也同步公告 4 月營收，達 99.61 億元，月增 8.5%，年減 19.14%，累計前 4 月營收 340.07 億元，年減 30.36%。