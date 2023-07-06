6月我CPI降至通膨警戒線下 二種物價仍狂飆逾2成

主計總處今 (6) 日公布 6 月消費者物價總指數 (CPI) 年增 1.75%，創 2021 年 4 月以來新低，而上半年平均 CPI 年增幅仍超過 2% 通膨警戒線達 2.32%；就 6 月來看，以旅館住宿和國外旅遊團費漲最多，均超過 20%，不過，食物類價格漲幅略見趨緩。

主計總處說明，6 月旅館住宿費年漲 22.37%、國外旅遊團費漲 22.32%，漲幅均超過 20% 最多，而鮮花漲 10.92%、豬肉漲 9.78%、金飾及珠寶漲 8.46%、西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 8.08%、其他個人照顧服務 (不含醫療看護) 漲 7.97%、雞蛋漲 7.17%、家事服務費漲 6.66%、國中課業補習費漲 6.60%、麵包漲 6.40%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 5.96%、西式速食漲 5.88%，均是漲幅較大的品類。

因此，整體 6 月 CPI 年增 1.75%，主要反映休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，同時，肉類、蛋類、外食費、房租和個人照顧服務費價格上漲，惟蔬菜、水果、油料費和通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，6 月 CPI 漲 2.45%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.61%。

圖表：主計總處提供。

從七大類來看，變動影響較大者為教養娛樂類漲 3.48%，反映隨著疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，使娛樂服務費上漲 7.56%。

而雜項類漲 2.76%，主因看護等個人照顧服務費用、金飾及珠寶等個人隨身用品，與美容及衛生用品價格上漲所致。

居住類漲 2.00%，則是因住宅維修費、電費和房租分別上漲 3.70%、3.34%、1.98%。

食物類漲 1.38%，原因在於，蛋類及肉類受飼養成本提高影響，各漲 8.77%、6.01%，加上外食費、調理食品、食用油、穀類及其製品、水產品分別漲 4.57%、4.46%、4.30%、3.82% 及 2.88%，惟水果及蔬菜因天候平穩，價格各跌 17.89%、7.51%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類上漲 0.52%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 0.40%，半耐久性消費品漲 0.95%，耐久性消費品漲 0.50%；而服務類漲 2.95%。

上半年我國平均 CPI 年增 2.32%，若扣除蔬菜水果，漲 2.48%，核心 CPI 漲 2.66%。

觀察各主要國家 (地區)，5 月歐元區 CPI 年漲 6.1%，新加坡漲 5.1%，美國漲 4.0%，南韓漲 3.3%，日本漲 3.2%，香港漲 2.0%，中國漲 0.2%。