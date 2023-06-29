歐元區6月通膨預期寫7年新低 物價漲勢並未根深蒂固

歐盟執委會（European Commission）編制的一項指標顯示，歐元區消費者通膨預期降至 2016 年以來新低，表明物價上漲並未在經濟中根深蒂固。

具體來看，歐元區 6 月消費者通膨預期從上月的 12.1 降至 6.1，遠低於市場預期的 11.6。該指數反映歐洲家庭對一年後通膨水準的看法。

歐元區 6 月通膨預期驟降對歐洲央行（ECB）來說是個好消息，在試圖控制消費價格的過程中，ECB 已將此類措施作為其政策監測的核心內容。

ECB 總裁拉加德日前曾表示，央行必須保持通膨預期在薪資追趕過程中保持穩定，雖然目前還沒有看到薪資 - 物價螺旋上升或預期脫軌，但通膨遠高目標的時間越長，這種風險就越大。

歐洲周四陸續公布多項數據，透露出憂喜參半的訊號。西班牙的通膨率降至 2% 以下，而德國各邦的數據顯示，物價上漲正在加速。

歐元小組（Eurogroup）主席 Paschal Donohoe 周四在歐洲議會的經濟和貨幣事務委員會上表示：「我們不應該相信宿命論，不應低估所面臨的下行風險。當務之急非常明確，就是要降低通膨，同時保持金融穩定和成長。」該小組匯集了歐元區各國財政部長。

ECB 二把手戴金多斯（Luis de Guindos）昨日受訪時表示，7 月再次升息已是既定事實。ECB 官員們正在公開討論 9 月的後續決策中，是否有必要採取進一步行動。