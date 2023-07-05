外資回頭上半年淨匯入243億美元 超越2021年規模

外資回頭，根據金管會公布資料，外資 6 月淨匯入 35.594 億美元，連續 2 個月淨匯入，統計今 (2023) 年上半年，外資共淨匯入 243.43 億美元，超越 2021 年匯入規模，寫下 13 年來同期新高紀錄。

金管會今 (5) 日公布外資動向，6 月外資淨匯入 35.63 億美元、陸資淨匯出 0.036 億美元，合計外資 6 月淨匯入 35.594 億美元，統計今年以來到 6 月 30 日為止，外資淨匯入共計 243.43 億美元，超越 2021 年全年淨匯入 210.51 億美元。

2021 年上市櫃公司的營收及獲利同步成長，加上台股高殖利率吸引資金買盤簇擁，外資全年淨匯入 210.5 億美元，是 2009 年以來，睽違 12 年單一年度最大淨匯入金額。

但 2022 年受俄烏戰爭爆發影響，為抑制通膨升溫，以美國為首等主要央行先後啟動升息循環，在地緣政治、升息與通膨壓力下，外資掉頭走人，全年淨匯出金額共 135.8 億美元。

今年以來，在通膨緩步降溫、升息循環有望終止，讓外資再度回頭擁抱台股，今年上半年淨匯入金額共 243.43 億美元，一舉超越 2021 年的淨匯入規模，匯入金額亦創下近 13 年以來同期新高。

另外，根據金管會公布，截至今年上半年為止，外資買超上市股票共新台幣 3438.93 億元，賣超上櫃股票新台幣 216.21 億元；陸資累計賣超上市股票新台幣 0.17 億元、賣超上櫃股票新台幣 1.34 億元。統計全體外資上半年買超台股新台幣 3221.21 億元。

