〈台灣大股東會〉蔡明忠：期望市場扭轉防守型看法 成為成長型股票

台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日舉行股東會，會中有小股東提問能否提高現金股利並改為每季配息，對此，董事長蔡明忠回應，希望扭轉市場對公司是防守型股票的想法，成為成長型股票。

蔡明忠更打趣回覆，自己本身是大股東，希望可以配發每股 10 元，但作為高殖利率的上市公司，除了追求高現金股利外，希望是能兼具防守、攻擊型態的股票。

台灣大通過配發 4.3 元現金股利、配發率 110%，殖利率約 4%，蔡明忠表示，配發率與殖利率都是同業最高，但老實說，透過資本公積配發股利，不是公司長期配發股利該做的，應該是努力提高每股純益。

蔡明忠認為，由於過去強調殖利率，因此常常被列為防守型股票，但也需讓獲利提升，讓身價水漲船高，公司股票能兼具防守與攻擊型態，期望扭轉公司是防守型股票的想法。

他進一步說，公司繼續做笨水管就是低成長的公司，之前在 momo 挹注下營收高成長，但獲利卻沒有跟著高成長，再者，儘管公司有成長性，但沒有看到市場效果，期望公司經營可以作為信賴平台並增加價值。

至於改為每季配發股利，財務長兼發言人張家麒表示，台灣前 50 大公司中，有每季配發股利的公司很少，且殖利率也不高，此外，改為每季配發就不會是在股東會上來決議，對於股東是不是好事還有待商確，因此目前還是以每年配發股利為主。