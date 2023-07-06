鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估下修至8.84元，預估目標價為118元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.84元，其中最高估值12.32元，最低估值7.48元，預估目標價為118元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.32
|14.3
|17.84
|最低值
|7.48
|9.84
|10.54
|平均值
|9.22
|11.6
|15.22
|中位數
|8.84
|11.33
|15.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,952,248,200
|7,542,505,320
|8,269,817,290
|最低值
|6,286,589,000
|6,393,442,000
|7,216,766,860
|平均值
|6,549,900,300
|6,949,190,470
|7,529,965,630
|中位數
|6,528,164,620
|6,904,891,000
|7,297,123,100
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.21
|10.05
|7.34
|8.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
|5,342,810,995
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。