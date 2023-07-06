鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至2.51元，預估目標價為77.55元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.51元上修至2.51元，其中最高估值4.23元，最低估值1.4元，預估目標價為77.55元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.23
|5.45
|5.75
|最低值
|1.4
|2.5
|3.68
|平均值
|2.5
|4.02
|4.87
|中位數
|2.51
|4.14
|5.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|362,861,390
|380,147,610
|378,200,250
|最低值
|272,940,000
|296,268,000
|315,395,000
|平均值
|310,255,550
|342,209,480
|357,799,860
|中位數
|297,297,590
|331,761,000
|372,334,980
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.05
|10.25
|3.24
|2.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。