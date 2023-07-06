印度股市為何屢創新高？

國際資金大舉進入日本股市之後，目標似乎已經轉向印度股市，從 3 月起，代表印度前 30 大市值的 Sensex 30 指數已上漲超過 11%。過去三年中，該指數從 2020 年谷底 25700 點上漲至 64300 點，創下印度股市的歷史新高。

根據印度國家證券交易所的數據，從 3 月開始，海外投資人轉為淨買入者：5 月買超金額達到 4383 億印度盧比，是 4 月的四倍。

在印度總理莫迪 6 月訪問美國後，美國企業釋出積極投資印度的訊號，更強化國際資金對印股的信心。

更重要的是，印度地位就像世界格局中間人，和日本一樣是受惠於大國博弈的第二選擇，若說日本是股票投資的轉移地，印度就是建廠投資的首選。儘管專家認為，印度光靠美商建廠投資成為主流並非易事。

美企積極赴印度設廠

許多企業正把供應鏈轉移到印度。莫迪訪問美國期間，曾與蘋果執行長庫克、Google 執行長皮查伊 (Sudar Pichai)、特斯拉執行長馬斯克等企業家會談，之後多家企業宣布投資印度：

Google 宣布將向印度的數位化基金投資 100 億美元，在印度的國際金融科技城開設一個全球金融科技 (fintech) 中心。

亞馬遜到 2030 年將追加投資 150 億美元投資，使其對印度的總投資額達到 260 億美元，以 2016 至 2022 年的 41 億美元為基礎繼續增加。

馬斯克表示「確信」特斯拉會進軍印度，也說「進行大規模投資的可能性相當大」，是他繼在墨西哥開設工廠後的最新目標地。

蘋果在印度的首家直營店已於 4 月開業，市場預測認為，印度生產比率將從 5-7% 提高至 20-25%。

美光宣布對印度投資超過 8 億美元，以建設半導體後段工序的工廠，預料也將獲得印度政府幫助。

GE 宣布將與印度企業共同生產飛機發動機。

波音公司從印度航空接到超過 200 架飛機的大單。

沃爾瑪設定目標，到 2027 年每年從印度採購 100 億美元的商品。

不只美國，歐洲和日本的企業也正加碼投資印度，例如在印度已擁有 225 萬輛產能的鈴木汽車，最近宣布正在印度興建新工廠，預估年產能到 4 月將提高 100 萬輛。

那麼，印度何以成為美國企業的投資建廠首選地？這源於 2018 年美中貿易摩擦爆發後，越來越多的企業開始尋找可以分散風險的新投資地。印度擁有大量年輕人口，人力成本和能源成本相對低廉，滿足設廠的主要條件，因而成為設廠首選地。

剖析印度的外國直接投資 (FDI)，2020 年美國約占 22%，到 2022 年，僅次於新加坡，位列第二。如果包括經由開曼群島等地的投資，美國企業的投資可能更多。

若不看企業分散風險的建廠目標，僅作為代工廠的印度並不足以吸引大量外資流入。外資更看重的是，印度剛超越中國成為世界上人口最多的國家，內需市場正在飛快增長。

根據國際貨幣基金 (IMF) 的預測，到 2023 年，印度的人均國內生產毛額 (GDP) 將達到 2600 美元，而到 2025 年將超過 3000 美元。

3000 美元被視為一國經濟成長的臨界點，也是人均購買力提升和內需消費加速的重要分界點。

例如中國人均 GDP 在 2007 年超過 3000 美元後，國內經濟和內需持續保持快速成長，象徵成為經濟強國的轉捩點。日本人均 GDP 在 1972 年超過 3000 美元後，經濟和內需也進入快速增長。

除了製造業投資外，外資更看好印度各地城市的內需市場，印度城市以外地區的消費者購買力即將起飛。

隨著收入的提升，印度中產階層正在壯大，消費也在增加。從 2023 年第一季的財報來看，印度企業業績強勁，助長印股漲勢。在印度車市排名第一的鈴木汽車，營收和利潤都創歷史新高，帶動股價從 3 月底迄今上漲 17%。塔塔汽車同期也大漲超過 30%。

印度將迎接消費升級，例如，2022 年印度智慧手機的平均銷售單價為 224 美元，比 2021 年提高 18%。

目前印度 Sensex30 指數漲幅最大的是學名藥、大型金融企業、國家電力、消費股。外資投資印度股市的選股主要圍繞著三點：

有人口紅利發展的房地產商業銀行 國家電力股、國家科技、媒體、娛樂及電信 (TMT) 股 消費股、學名藥、IT 外包

外資的選股模式類似「股神」巴菲特投資日本的模式，都是相中經濟增長下的壟斷性公司。比方說，印度市值最大的股票、亞洲首富阿達尼的阿達尼集團 (Adani Group)，曾被歐美做空機構狙擊。

阿達尼集團的業務幾乎壟斷了印度的重要基礎設施，包括印度最繁忙的航運港口、最大的發電站、煤礦、食用油公司、農場、高速公路以及 8 個機場。該公司去年完成幾筆收購，成為印度第二大水泥生產商，以及印度最大的電視網路公司之一。

但值得注意的是，巴菲特投資日本主要是因為有極低的借貸成本可供套利，但印度並沒有此一特點。

此外，印度對外國企業非常排外，幾乎所有的跨國企業在印度都可能會遭到無理由的罰款，或是資產被凍結。這也是為何印度恐怕難以靠製造業成為主流的原因。

在過去幾年時間裡，印度政府加強管制，例如亞馬遜被罰款 1.72 億美元，谷歌被罰款 2.75 億美元，三星被罰款 2.12 億美元，OPPO 被罰款近 40 億元。

那麼，為何美國仍在加強投資印度呢？

一種可能的解釋是，自俄烏衝突以來，儘管西方制裁俄羅斯的原油出口，但印度並未跟進。因此，印度的許多煉油商開始從迪拜的貿易商那裡購買俄羅斯的原油，然後再將這些原油賣給歐美，從中賺取差價。

西方明知如此，仍然默許印度這樣的行為。印度石油公司是印度最大的俄羅斯原油買家，該公司 7 月 3 日開始使用人民幣支付部分俄油交易，也就是賣俄油給歐美，又用人民幣結算。

由此看出，在世界格局日益割據之際，印度找到了一個中間人的特殊位置：在政治層面，他們傾向於站在歐美的一邊，但在貿易層面，他們得以在兩邊之間尋找利益。