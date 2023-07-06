美股重點新聞摘要2023年07月06日

今日操盤前瞻

Fed 6 月會議記錄、經濟褐皮書

美國 6 月 ADP 就業數據、5 月 ISM 非製造業指數、Jolts 職位空缺、上周初領失業金人數

中國祭鎵鍺出口管制 美國：與盟友共商解決方法

中國近日宣布將對半導體等電子產品製造所需的鎵、鍺等金屬實施出口管制，中國商務部長魏建國更表示「這只是開始」，若美國和盟友加強限制手段，中國反制還會升級。對此美國商務部周三 (5 日) 強調「堅決」反對的立場，並將與盟友共商解決方法。閱讀全文...

紐約 Fed 總裁：政策任務尚未完成 下一步行動取決於經濟數據

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，目前為止看到的數據支持了聯準會 (Fed) 的假設，即政策方面還有很多工作要做，並重申將仰賴經濟數據來決定下一步行動。閱讀全文...

Fed 會議紀錄：決策官員預估未來還會升息 但速度放緩

美國聯準會（Fed）周三（5 日）公布的 6 月會議記錄顯示，在上月的會議上幾乎所有 Fed 官員都表示可能會進一步收緊貨幣政策，但速度可能會比 2022 年初以來的快速升息步調慢。閱讀全文...

美國 5 月工廠訂單僅成長 0.3% 遠遜預期

美國商務部周三（5 日）公布的數據顯示，5 月工廠訂單月增 0.3%，遠不及預期的 0.8%，4 月前值從 0.4% 下修至 0.3%；按年來看成長 1.1%。其中民用飛機訂單的激增被其他領域的低迷所部分抵消，凸顯聯準會（Fed）升息對需求構成嚴重的抑制。閱讀全文...