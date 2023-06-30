人民幣匯價貶不停！「外匯黃牛」再現江湖

近來人民幣匯價波動加劇，周四（29 日）一度貶破人民幣 7.27 元價位，「外匯黃牛」也再現江湖，凸顯中國經濟復甦動能不足、美元走強預期升高等因素的影響。

離岸人民幣兌美元匯價周四盤中一度失守 7.27 元關卡，寫下 2021 年 11 月以來最低紀錄。離岸人民幣周五盤中持平，報 7.2690 元，在岸人民幣報 7.2575 元。人民幣在 5 月跌破 7 元大關。

「沒想到人民幣還在貶值，早知道之前就多匯一點了，現在相較年初，價格差太多了。」居住在上海的李先生表示。他說，每兩個月都要給在國外讀書的孩子匯款，每次 2,500～5,000 美元不等。

「擔心人民幣再貶值，有赴美打算的客戶來換美元的不少。」某國有大型銀行上海分行經理也說。甚至有客戶換滿一年 5 萬美元外匯額度。

據《第一財經》報導，多家大中小銀行結換匯掛牌匯率顯示，普遍來看，居民以美元換人民幣的價格區間介於 7.18～7.17 元，以人民幣換美元是 7.25～7.26 元。

與此同時，在某國有大型銀行南京西路營業網點門口，有不少街頭「外匯黃牛」在「守株待兔」。「我比銀行划算。收美元比銀行高 1-2 個點，賣比銀行低 4 個點，最近來找我換美元的客戶，還是不少的。」其中一名自稱「小方」的「黃牛」說。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近期人民幣匯率貶值因素，可歸結為以下幾個方面：

一是中國經濟復甦節奏不夠理想，市場政策寬鬆預期升高；

二是美國聯準會（Fed）官員放鷹，引發美元走強預期升高；

三是市場波動加劇，對人民幣匯率造成一定影響；

四是分紅購匯擾動市場短期供需。

「6 月政策性降息落地後，其他『穩增長』政策尚未全面提出，特別是在 5 年期以上 LPR 報價下調後，市場對其他『穩房市』措施何時推出還缺乏明確預期。由此產生的『穩增長』政策預期差，是導致近期人民幣較快貶值的一個主要因素。」東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人民幣在 6 月 16 日大幅反彈後，近幾個交易日再度走弱，主要原因就是市場貶值預期仍未根本扭轉。

王青認為，本輪人民幣貶值與 2022 年的兩輪貶值差別不大，均受經濟基本面預期轉弱影響。不同之處在於，2022 年疫情與防控政策調整，決定了經濟基本面與人民幣匯率走向。相較下，今年 4 月以來，在外需趨緩、房市再度轉弱影響下，國內經濟復甦動能偏弱，成為本輪人民幣貶值的主要原因。

王青進一步表示，人民幣正處於貶值壓力較大階段，但短期內人民必摜破去年 11 月低點的可能性不大，主要有兩大原因：一是在貶值速度偏快階段，為防止匯市「羊群效應」，監管機關可能會動用各類匯市調控工具，遏制過快貶值勢頭；二是中國央行在 6 月降息後，接下來政府會陸續提出一批「穩增長」措施，政策預期差導致的人民幣貶值走勢有望隨之緩解。