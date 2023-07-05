【量大強漲股整理】AI股受消息面影響下，全面性回檔，後勢怎麼看待? 七月份又該留意那些大事?

美股昨日因適逢美國獨立日紀念日休市一天，在美股影響淡化下，早盤一度翻紅至 17153.17，受到美元指數回升，亞幣再度貶值，加上遇周選擇權結算，終場跌 84.34 點，收 17056.43 點，成交量 3370 億元，台股今天雖然呈現回檔

，量能沒有放大，視為漲多修正，在密集除息期間仍能穩月線 17051 之上，多頭必將繼續前進。

看一下三大法人: 外資賣超 130.87 億元；投信賣超 5.61 億元；自營商賣超 43.13 億元，三大法人合計賣超 179.6 億億元。

個股方面，市場資金轉往化工、觀光、生技等傳產股遊走，AI 題材仍在，(3231-TW) 緯創，今日除權息 2.6 元，早盤完成填息，平盤遊走，守穩住百元大關，另外美國有意全面封鎖中國 AI，傳出將限制中國使用亞馬遜、微軟，使得台廠相關概念股連帶影響回檔，(3661-TW) 世芯 - KY，打入跌停後開低走高，(6669-TW) 緯穎，也開低走高，(2382-TW) 廣達，小跌，收紅，昨日強勢的 AI 族群，今日受消息面影響全面性的回檔，說明市場充次搶短買盤，以及市場只有一套資金在做輪動，短線陷入漲多回檔。

未來將關注，7/6~7/8 在上海舉辦世界人工智慧大會；亞太生技展 7 月底揭幕，以及再生醫療商機發酵、新藥授權陸續通過，可望再度拉回市場目光，還要特別注意 (2330-TW) 台積電法說會將在 7 月 20 日來臨，將釋出產業下半年展望，這些相關概念股，都有機會在未來表現，都是大家可留意的重點。

AI 股受消息面影響下，全面性回檔，後勢怎麼看待?

七月份又該留意那些大事?

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