晶技6月營收8.26億元創今年新高 樂見Q3拉貨動能雙位數成長

晶技 (3042-TW) 擺脫首季低迷業績，第二季起營收逐月回溫，今 (5) 日公布 6 月營收攀上 8.26 億元，創今年新高，月增 2.12%，年減 30.6%，2023 年第二季單季營收逾 24.26 億元，季增 5.57%，年減 30.96%，公司期待 2023 年營運將逐季成長。

晶技 2023 年 1-6 月營收 47.24 億元，年減 29.81%。

晶技已一掃先前悲觀看法，依最新接單狀況來看，第三季接單能見度漸增，預估營收將較第二季雙位數成長，全年營收將逾 100 億元。

展望第三季，晶技看好，除原有機種的頻率元件庫存回補訂單力道及頻率增加外，包括 NB、網通、汽車應用，都有新開發產品的訂單出現，連原本最被看衰的手機應用端，也已看到新訂單回籠。

晶技汽車應用占比已達營收 15%，看好車用需求第三季回升，也將成為支撐下半年業績成長重心。以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 市占率，排名第三。

同時，晶技在浙江寧波新設立的晶創科技新廠，預計 2024 年進入量產，由於晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠完工投產，目標 2025 年汽車應用營收占比將倍增到 30%。

晶技第一季營收 22.98 億元，稅後純益約 2.87 億元，每股純益約 0.93 元。自結 2023 年 1-5 月稅前盈餘 6.64 億元，年減 53.7%，每股稅前盈餘 2.14 元。